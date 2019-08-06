伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，德黑蘭當局贊同與華府對話，然而美國必須先解除對伊朗施加的制裁。
羅哈尼今天在國營電視台實況轉播的演說中表示：「伊朗伊斯蘭共和國贊同對話和協商，如果美國真的想要對話，它應該先解除所有制裁。」
他也表示，「與伊朗的戰爭將是一切戰爭之母」，再次警告在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸可能不會安全。
羅哈尼在伊朗外交部與外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）會面後表示，無論美國是不是核協議的成員，伊朗都已經做好對話準備。
羅哈尼說：「不管他們（美國）要不要加入『聯合全面行動方案』（JCPOA），都隨便他們。」聯合全面行動方案是2015年簽訂「伊朗核子協議」的正式名稱。
查瑞夫昨天證實，他拒絕了一位美國參議員轉達的赴白宮會晤美國總統川普邀約。
自從川普去年宣布美國退出核協議，並開始對伊朗恢復實施制裁以來，伊朗和死對頭美國之間的緊張情勢不斷升高。
核協議針對伊朗的核計畫做出限制，交換解除對伊朗的懲罰性經濟制裁。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。