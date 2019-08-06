伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，德黑蘭當局贊同與華府對話，然而美國必須先解除對伊朗施加的制裁。

羅哈尼今天在國營電視台實況轉播的演說中表示：「伊朗伊斯蘭共和國贊同對話和協商，如果美國真的想要對話，它應該先解除所有制裁。」

他也表示，「與伊朗的戰爭將是一切戰爭之母」，再次警告在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸可能不會安全。

羅哈尼在伊朗外交部與外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）會面後表示，無論美國是不是核協議的成員，伊朗都已經做好對話準備。

羅哈尼說：「不管他們（美國）要不要加入『聯合全面行動方案』（JCPOA），都隨便他們。」聯合全面行動方案是2015年簽訂「伊朗核子協議」的正式名稱。

查瑞夫昨天證實，他拒絕了一位美國參議員轉達的赴白宮會晤美國總統川普邀約。

自從川普去年宣布美國退出核協議，並開始對伊朗恢復實施制裁以來，伊朗和死對頭美國之間的緊張情勢不斷升高。

核協議針對伊朗的核計畫做出限制，交換解除對伊朗的懲罰性經濟制裁。

(中時 )