大陸籍常姓男子今(6)日上午帶著三條泳圈，從廈門游泳在金門烈嶼鄉西方陸軍貴山岸際左側準備偷渡上岸，被海巡署金門岸巡隊攔查獲，非法入境動機不明，全案現依法偵辦中。

金門岸巡隊說，今天上午6時45分，第三巡邏站巡邏組於巡邏時，監看海面有1名可疑人士使用游泳圈游向岸際，經研判可能上岸地點，巡邏人員立即前往埋伏守候，於6時55分，俟該名人士上岸後，立即要求出示身分，經確認該名為大陸籍常姓男子(1992年生，居住地：山東省齊河縣)，並於犯嫌身上發現僅攜帶3個游泳圈、個人衣物及證件等物品，隨即將嫌犯押返金門岸巡隊偵訊。

大陸男子帶著三條泳圈偷渡，在海面即被海巡隊發現，上岸遭隊員攔查。（吳家詮翻攝）

經詢問後這名大陸籍男子，他表示8月5日於廈門購買游泳圈後，今天凌晨0時左右出發泳渡至金門烈嶼地區。由於他的訴求意圖不明，且未依合法程序入境，全案依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。

海巡署金門岸巡隊表示，自金門開放觀光及解除戰地政務後，兩岸往返金門人員日趨複雜，其中不乏不肖份子利用地利之便，企圖以漁船或其它海上運輸工具非法入出境從事非法行為，海巡工作攸關岸海安全、社會治安、經濟秩序、防疫衛生及海洋資源永續利用，民眾若發現相關非法情事，可透過「118」服務專線檢舉，以共同維護居民生命財產安全。

大陸男子偷渡金門動機不明，被海巡隊帶回偵辦。（吳家詮翻攝）

(中時電子報)