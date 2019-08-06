國內每千名新生兒會有3至4名屬於中重度聽損，全國兒童慈善協會在2017年底捐贈台大兒童醫院300萬元成立「兒童聽力守護計畫」，今年再捐150萬元延續計畫，這個計畫讓台大在兒童聽力評估與基因檢測皆有顯著成長。

全國兒慈協會理事長洪佩佩表示，聽損兒童在聽力語言與人際關係出現障礙，因而與兒童聽損評估、診斷、治療與復健具有領導地位的台大醫院合作，結合醫療團隊「一條龍」的治療，終於看到豐盛的成果。

台大醫院耳鼻喉部醫師吳振吉表示，在新式的新生兒聽力篩檢工具出來之前，大部分重度聽損要到3、4歲才被發現，因而錯過治療黃金期，不過，目前兒童聽損的檢查已有影像、病毒與基因檢查。

在基因檢測方面，台大應用最新「次世代定序」聽損基因檢測平台，吳振吉指出，聽損的成因60至70％基因的因素，另外30％是病毒、內耳發育或找不到原因，一般檢測只能找到30至40％，如果使用「次世代定位」基因檢測可以提高到50或60％，等於大部分聽損找到基因的變異。

去年台大增購「大腦皮質聽覺誘發電位（CAEP）」儀器，提供個案完整的追蹤與成效分析。吳振吉說，傳統的聽力檢查是評估中耳、內耳的部分與一小部的聽神經，CAEP則是腦幹神經核、中腦神經核與大腦聽覺皮質的功能，透過聲源刺激，可在頭皮記錄到大腦反應的定位。

台大結合基因與CAEP的檢測，能夠更精確評估聽覺神經病變，因為基因是找原因、CAEP是評估整個聽覺進入的功能，以前聽覺神經病變的治療策略都是「且戰且走」，不過，目前發現有幾個基因的位置在毛細胞與神經交接之處，開刀治療的效果非常好。

由於基因檢測用在臨床上準度高、非常可靠，去年的「兒童聽力守護計畫」經費大部分使用在驗證基因檢測，今年的計畫重點是聽能復健與CAEP新機器的擴大應用，尤其幫助進行第2耳手術、聽神經病變的病人最有用。

台大兒童醫院院長吳美環說，從聽損小朋友的診斷、治療、復健的過程都有兒慈協會的力量幫忙，可以把醫學的專業與社會的愛結合在一起，代表社會對孩子無限的疼惜，真是讓人感動之外還是感動。

(中時 )