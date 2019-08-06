麻豆農會收購文旦大果，10天下來預計收購150萬台斤的大果文旦，超過原先100萬台斤的預定收購量。（劉秀芬攝）

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，這些收購來的大果，將陸續出貨給加工業者。（劉秀芬攝）

農委會補助麻豆農會辦理麻豆大果文旦收購加工，7月26日啟動收購作業，6日時是收購的最後一天，麻豆農會倉庫湧進不少農民載著文旦排隊前來交貨，場面相當熱鬧，爆量的文旦堆成一座小山。麻豆區農會總幹事孫慈敏說，原先預計收購100萬台斤，10天下來超量收購了150萬台斤的大果文旦。

這幾天來，每天早上8點沒到，不少載著滿滿的大果文旦的貨車就到麻豆區農會的倉庫排隊等著交貨，8點一到，貨車依序進入秤重，農會工作人員忙著登記收貨。由於文旦數量實在太多，整個倉庫集貨場堆滿文旦，宛如一堆小山，農會還協調監獄的收容人前來協助搬運。

孫慈敏指出，文旦大果收購採事前登記制，原本預計收購大果文旦100萬台斤，產銷班及農民也陸續前來登記，到5日為止已經收購130萬台斤。6日最後一天，又湧進不少農民前來交貨，整體收購數量超過預期，但交貨的農民，都有事先登記，農會也不得不收，10天下來，收購量預計將有150萬台斤。

此外，下營區農會收購的大果文旦，6日已完成登記，共有200位農民，數量12萬台斤，7日將全數載運到麻豆農會的倉庫交貨，因此麻豆農會人員還需要再協助忙碌一天。

由於農委會原先只答應補助100萬台斤，孫慈敏說，已經向農委會報告，希望能夠150萬台斤能全數補助。

而這些收購來的大果，農會將陸續出貨給加工業者，目前已有加工業者向農會表達購買的意願，只是有些業者只要柚皮、有的只要果肉，有的則是要有產銷履歷認證的果園大果文旦，因此農會必須再進行分類後，陸續交貨給廠商。

(中時 )