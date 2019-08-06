行政院農委會為提升農民職業安全，訂定《農民職業災害保險試辦辦法》，去年11月上路；農民只要月繳15元，即可獲得傷害給付、失能給付、喪葬津貼及醫療津貼等4項保障。台中市政府農業局說，為鼓勵農民踴躍投保，市府就自負額度加碼補助一半，農民每月僅需7.5元即可享有保障。

農業局長蔡精強說，有鑑於農民從事農作常遭受中暑、操作農機意外受傷、雷擊、蜂叮、蛇咬、噴藥急性中毒、高空作業意外受傷等職業傷害，中央已規畫農民職業災害保險制度，自去年11月起試辦。

農業局指出，農委會今年8月5日發布修法擴大納保對象，自今年8月7日起，將勞軍公教退休人員、外籍配偶及大陸配偶等實際從事農業工作，卻未能取得農保資格者，也納入農民職業災害保險加保對象，請農友們踴躍到戶籍所在地的農會申辦。

蔡精強表示，只要是農保被保險人，得不限年齡自願加保，可提供傷害給付、失能給付、喪葬津貼及醫療津貼等4項給付保障；失能給付、喪葬津貼保障額度較農民健康保險高50％至100％，可給農民職業安全更高的保障。

農業局說，截至今年7月底止，台中農民參加農民職災害保險人數為1萬6167人，農保被保險人數為8萬9041人，投保率為18.16％。

農業局強調，因農民職業災害保險可提供農民職場安全上更多、更高保障範圍與給付額度；市府鼓勵農民踴躍投保，為減輕農民負擔，市府就民眾自負額度加碼補助一半；農民每月僅需7.5元即可享有保障。

(中時 )