台北市長柯文哲昨天指控蔡英文總統身邊的人各個都貪汙，他今早受訪時承認是失言，但仍不願意道歉；他今傍晚接受廣播節目專訪時直指，以後應該說「多」而不是「都」，但以1萬條私菸及許多建設為例，國家資源不當使用也是貪汙，所以，雖然這是失言，小英還是要深自檢討，為什麼執政到現在知識份子大量叛逃？又或是高雄去年選舉輸成那樣，有人為此負責嗎？

柯文哲今上廣播節目專訪，一開始就提到自己的「失言」。他說，以後都不要講「都」，要講「多」，但他仍認為自己為什麼要道歉？「1萬條香菸先交代，都3個禮拜了！」

接著柯文哲又說，這的確是失言啦，但講了就講了，而且今天他也有說一句話，如果現在去做民調，大家會覺得民進黨比國民黨清廉嗎？所以，1萬條香菸不要再扯前朝，1萬條要多少人買，侍衛室、國安局、華航、機場、海關，而且只有這次嗎？國家資源不當使用也是貪汙，很多建設牽涉到台北，「我一看也是不同意」，例如他跟民進黨開始翻臉就是因為基隆輕軌，因為蔡政府無法說服他。

柯文哲強調，他知道那是失言，但是小英還是應該深自檢討，為什麼（執政以來）知識份子支持者大量叛逃？「你那樣子人家就是不會服氣」，又如高雄輸成那樣，有人為此負責嗎？所以還是要檢討反省。

最後柯文哲更話鋒一轉，再批民進黨說：「他們治國不行、選舉一流！」

(中時 )