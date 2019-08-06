◎台灣民眾黨 創黨幹部名單曝光

攤開黨員名冊，包括北市府官員如北捷公司董事長李文宗、研考會主委余家哲、祕書長張哲揚、交通局長陳學台、產發局長林崇傑，另外就是目前的柯市府幕僚，如市府顧問蔡壁如、市長室主任研究員李縉穎及陳建璋、副市長鄧家基祕書劉瀛仁、發言人團隊劉奕霆、柯昱安、黃瀞瑩等。另外還有歌手謝和弦、2014年擔任過柯競選總部活動部副主任的董德堉、文基會副執行長張益贍、學者賴祥蔚。

◎一芳風暴 總部發３點聲明回應

一芳水果茶在官方微博上發文支持「一國兩制」，並譴責香港罷工，言論一出引發台港民眾反彈，揚言抵制拒喝。風波延燒一夜，台灣總部6日下午2點發出3點聲明，指出香港某加盟店偶發事件，引發各界關切，驚擾社會各界，深感抱歉，並強調暫不受訪。

◎醫院自動販賣機 竟是賣「骨頭」？

中山醫學大學附設醫院3樓門診區出現大型自動販賣機，不用投幣，只需回答衛教問題就能換代幣拿禮物，但這禮物竟然是骨頭狀的握力棒！原來是藥廠與醫院合作「鼓舞士氣好Bone Bone」加油站巡迴展，要透過寓教於樂的方式提高民眾及癌友對癌症骨轉移的認識。

◎太陽光、3C藍光超傷眼 民眾別輕忽

生活中傷害眼睛的光源不少，太陽光最容易被忽略！光田綜合醫院眼科醫師蔡明輝表示，紫外線傷害恐致白內障、黃斑部及視網膜病變，而3C產品的螢幕藍光也不容小覷，民眾可透過戴太陽眼鏡、減少3C產品使用時間、補充維生素A、C、葉黃素、花青素、蝦紅素等營養，以達到護眼功效。

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