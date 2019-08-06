十四行詩True Love，4500元。（丹尼爾時尚花藝提供）

情人節送花是送禮最安全也是必備選項，深耕頂級花藝十多年的honeyDANIELS Florist丹尼爾時尚花藝總監陳譓如接受本報專訪，她表示，情人節買氣1周前開始湧現，前1天訂單最多，當天救急的戀人也不在少數，所以店內會準備許多花束，讓這些匆忙買單的人，對愛情有個好交代，她說，也有情人節隔天來買花，補救愛情的。

陳譓如說，情人節來買花的年輕人消費在3000元左右，中年人則是5000元，常常買花送老婆的通常愛情也是常保甜蜜，也有看過男生來買花，花了好幾萬只為了挽回情人，她建議，平常就可以送送小花，不要最後才努力，因為女人心涼了，就很難加溫。整體而言，情人送禮市場，粉色仍是不敗選項，其次是紅色，再來是香檳粉色，丹尼爾時尚花藝以6首情詩作為花藝設計，讓情人收到花禮的同時，也能透過情詩傳情。

Blossom Studio 曉·花事總監李明川打造情人節花禮。（Blossom Studio 曉·花事提供）

Blossom Studio 曉·花事情人節花禮，1800元。（Blossom Studio 曉·花事提供）

從時尚造型師到花藝師，Blossom Studio 曉·花事藝術總監李明川今年為情人節祭出3款花禮，他認為，紅玫瑰還是最流行，在設計上，他選擇以迷你玫瑰作為設計表現，展現文藝清新風，價格也設定在2000元以下，是許多人可以接受的情人送禮價格帶，另外他也選擇桔梗，象徵永恆的愛。

李明川觀察，在名人客製化花禮上，以粉色最受歡迎，他觀察，花束價格在2000元左右，而花禮可以放比較久，可以成為居家佈置一部分送禮較為實用，價格在3000元左右，這對很多人來送禮都是很能接受的價格帶，他希望透過花禮，打造為生活上妝的美麗姿態，不只是為佳節獻上祝福，也為感情更添浪漫。

德國Nachtmann窈窕花瓶30.5cm-Curve，4680元。（旺代提供）

LOTUS金彩系列海闊天空藍色41cm，3萬6800元。（旺代提供）

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