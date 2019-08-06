針對華府對3000億美元大陸商品加徵10%關稅，陸方以相關企業暫停新購美國農產品為反擊，甚揚言不排除對其加徵關稅報復。外媒指出，此對飽受貿易戰之苦長達一年的美農民而言，無疑是雪上加霜，更阻礙了川普明年總統大選連任；更有美農民指出，對數以千計生計困難的農民而言，此舉根本更是沉重打擊。

據路透社報導，川普不滿北京未遵守在G20上要多買美農產品的承諾，宣布對3000億美元大陸商品加徵10%關稅，而大陸放任人民幣貶破7元大關，讓華府藉此指控陸為匯率操縱國，為近十年來首次，美陸貿易協議前景更加黯淡。

美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）主席杜瓦（Zippy Duvall）表示，大陸宣布停購美國農產品，「對數以千計已經很難活下去的農人和牧人而言是迎頭痛擊」。

美陸貿易戰中，美農民成為貿易戰下的重災區，豆農更是苦不堪言。據金融時報報導，期貨公司「INTL FCStone Inc.」的大宗商品風險經理阿默曼（Matt Ammermann）表示，雖然川普承諾要達成貿易協議，但陸方的回應顯示美陸關係每況愈下；就長期而言，出口公司會自問到底要怎麼辦？

除了對陸大豆進口受影響之外，美農在陸經營已久的大豆市場恐因貿易戰逐漸遭外國競爭者瓜分，如大陸先前宣佈允許俄羅斯全境大豆進口，有機會改變陸進口大豆過度依賴單一進口源的局面。

(中時電子報)