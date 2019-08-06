行政執行署台北分署今舉行「123聯合拍賣會」及「法拍教學搶鮮看」現場導覽活動，現場買氣熱絡，共賣出1942萬6009元。

台北分署說，今買氣最旺的首推COACH、E.ARMANI等名牌太陽眼鏡，由於變賣價格低於市價甚多，掀起搶購熱潮，總計共售出數十支太陽眼鏡，得款6萬9100元。另之前流標多次的雙龍玉墜則以45萬元高價賣出。

不動產部分，新店復興路旁台北公館大樓，以總價1818萬1899元拍定，另松山區美仁段亦有1筆土地拍定，不動產拍定金額合計1879萬2649元。總計今聯合拍賣的拍定金額為1942萬6009元，成果豐碩。

另台北分署也利用今天拍賣會場合，舉辦「法拍教學搶鮮看」現場導覽活動，為報名參加的民眾進行拍賣相關流程的導覽解說，並進行互動交流，以增加民眾對法拍程序的瞭解。

台北分署表示，8月13日「你與法拍的距離」課程雖已額滿，但會將當天課程內容錄影剪輯後上傳至該署官網http：／／www.tpy.moj.gov.tw，供民眾瀏覽。

(中時 )