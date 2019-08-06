馬祖民眾期盼第二家航空公司進駐，民航局證實華信航空已著手就進駐馬祖展開可行性評估，但尚未正式提出新航線申請作業。（葉書宏攝）

馬祖民眾期盼第二家航空公司進駐，民航局證實華信航空已著手就進駐馬祖展開可行性評估，但尚未正式提出新航線申請作業。（葉書宏攝）

馬祖民眾期盼第二家航空公司進駐，紓解馬祖長期以來的交通問題，民航局證實華信航空公司已著手就進駐馬祖展開可行性評估，但尚未正式提出新航線申請作業。民眾直言，期盼第2間航空公司改善交通，「至少回家變得更容易！」

馬祖民眾表示，非常期待第2間航空公司進駐，長年以來馬祖僅有1家航空公司，觀光旺季不用說，連假甚至寒暑假都常常一位難求，更衍生出補位亂象，當地人與觀光客皆苦不堪言，期盼第2間航空公司改善交通，「至少回家變得更容易！」

(中時 )