民航局證實 馬祖第二家航空公司有譜 18:222019/08/06 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬祖民眾期盼第二家航空公司進駐，民航局證實華信航空已著手就進駐馬祖展開可行性評估，但尚未正式提出新航線申請作業。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬祖民眾期盼第二家航空公司進駐，民航局證實華信航空已著手就進駐馬祖展開可行性評估，但尚未正式提出新航線申請作業。（葉書宏攝） 馬祖民眾期盼第二家航空公司進駐，民航局證實華信航空已著手就進駐馬祖展開可行性評估，但尚未正式提出新航線申請作業。（葉書宏攝） 馬祖民眾期盼第二家航空公司進駐，紓解馬祖長期以來的交通問題，民航局證實華信航空公司已著手就進駐馬祖展開可行性評估，但尚未正式提出新航線申請作業。民眾直言，期盼第2間航空公司改善交通，「至少回家變得更容易！」 馬祖民眾表示，非常期待第2間航空公司進駐，長年以來馬祖僅有1家航空公司，觀光旺季不用說，連假甚至寒暑假都常常一位難求，更衍生出補位亂象，當地人與觀光客皆苦不堪言，期盼第2間航空公司改善交通，「至少回家變得更容易！」 (中時 ) #航空公司 #公司 #航空 #馬祖 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航父親節送大禮 2人成行來回只要3500元！ 17:002019/08/02 財經 倫敦希斯洛機場員工下周一罷工 8.8萬旅客行程或受影響 22:482019/08/03 國際 錯過班機怎辦？空服員曝省荷包秘招 15:592019/08/04 旅遊 香港大罷工！5航空3千員工請假 影響逾170航班 07:332019/08/05 政治 香港罷工 華信取消台中香港來回6航班 11:102019/08/05 生活 受香港機場流量管制影響 相關航空公司取消部分航班 13:572019/08/05 生活 6萬5千元的工作在這裡！中捷第三波徵才開跑 15:222019/08/05 生活 越捷航空上半年賺約33億台幣 08:462019/08/06 財經 加拿大航空推父親節優惠 飛北美13423元起 17:302019/08/06 旅遊 莫忘初心！4名父親賣愛心水餃 捐款助弱勢 18:052019/08/06 生活 生活熱門新聞 三颱共舞！利奇馬逼近 第10號颱風「柯羅莎」生成 - 生活 利奇馬颱風雲系裂成兩大塊 恐登陸這3地 - 生活 獨》私菸案果然基層扛責！華膳懲處名單出爐 - 生活 秒懂利奇馬威脅！超狂10級風雨襲7縣市 - 生活 利奇馬恐增強為中颱 氣象局曝陸警機率 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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