羨慕好萊塢電影《終結者》中能自我修復的機器人嗎？國立中興大學材料工程學系副教授賴盈至團隊成功研發出不需電池供應、且具有自動修復功能的「伸縮電子皮膚」，未來將可運用在機器人、義肢皮膚及智慧電子等多個領域，其成果獲國際頂尖期刊《先進功能材料》刊登，更被評為是VIP文章。

提到「伸縮電子皮膚」的概念起源，賴盈至說，就是源自於《終結者》系列電影中、影星阿諾史瓦辛格扮演的具有自我修復能力的機器人殺手，再考量人類皮膚柔軟、可伸縮且受傷還能自體修復，決定以特殊導電電極與高分子為基底，研發出有拉伸性、透明性及修復功能的電子皮膚。

賴盈至強調，這款電子皮膚的透明度高達88％、可伸拉超過自身長度的1000％，其加上新穎的發電技術，就能像電鰻般產生電力，根據試驗，其發電量達20伏特、可驅動小型電子產品，並具對外環境的感測能力，可說是聰明、省電又環保。

在自我修復功能的部分，賴盈至說，人造電子皮膚在室溫下、不須額外刺激，即可於2分鐘內恢復原本功能、8小時內就能回復原來的樣貌，且經測試，其受到500次外力切割後仍具修復能力，將是未來人機介面技術的發展重點。

(中時 )