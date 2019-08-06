▲邵族傳統領域劃設將魚池鄉內公有地全部納入邵族傳統領域，讓公有地形同全面性使用管制，地方各界認為不符合比例原則。（楊樹煌攝）

楊樹煌／南投報導

南投縣議會6日召開第19屆第4~5次臨時會，會中多位議員針對邵族傳統領域劃設公告引發爭議案，盼縣府應釐清相關爭議，應兼顧魚池鄉民和邵族的立場與權益，不可任由各方擴大解釋，造成更多的誤解和對立。對此林縣長表示，希望原住民族委員會能適當且更明確的修正相關施行辦法，避免造成地方政府的困擾。

林縣長表示，如果要劃設傳統領域，原民會應該全國一致公告，否則個別劃設只會不斷引發糾紛，造成地方政府及公所的困擾，他也希望原民會能釐清各種公有土地開發案的規範，修改相關施行辦法，明確規範出須經部落議會同意的範疇，避免造成更多爭議。

縣府原民局則指出，邵族傳統領域劃設公告案，經行政院訴願審議委員會於今年1月初審議後撤銷，目前邵族人向台北高等行政法院提出訴訟，希望撤銷訴願會決議，9月初將召開言詞辯論庭。

原民局表示，魚池鄉13村，總人口為15,868人，原民會核定的伊達邵部落日月村人口數為294人，魚池鄉縣有土地共211筆，面積約27萬8,715平方公尺，其中與邵族部落生活區地理位置較密切的水社段公有土地為65筆，應以部落周邊公有地為劃設範圍才比較合理。

而且將魚池鄉內公有地全部納入邵族傳統領域，並不符合比例原則，如依原基法第21條規定，該鄉全部公有土地開發、資源利用、生態保育及學術研究，均應諮商並取得原住民族或部落同意，對公有地形同全面性使用管制，顯有不公，而且將讓政府在魚池鄉公有土地上很難有施政作為。

縣府指出，並非反對原住民族傳統領域的劃設，只是應符合行政程序，且須等全國原住民部落傳統領域劃設完畢後，由原民會全國統一辦理全國傳統領域範圍公告，才不致造成縣市政府及鄉鎮市公所困擾。

(中時 )