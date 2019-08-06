一芳台灣水果茶店惹上政治爭議，圖為一芳在北京的分店。(陳君碩攝)

一芳台灣水果茶店惹上政治風波，讓總部發出澄清，要求品牌不涉政治原則。一位在大陸經營飲料店的台商表示，餐飲服務業去碰政治，根本是自找麻煩，因為餐飲業和大眾零距離，遇到敏感爭議話題，在網路傳播下，更容易被放大撩撥。他認為在大陸政經緊密相連，很難不受影響，但自己還是可以避免去碰觸，明哲保身。

一位在上海經營台式飲料店的台商黃先生6日受訪指出，做餐飲服務業，不像是一些工廠，餐飲店與大眾生活息息相關，因此當惹上政治爭議，也很容易被送上輿論風口，他表示一般民眾在消費時，並不會無聊到逼問店家政治態度，餐飲業代表的是經濟民生，沒必要隨著政治活動起舞。

「這樣表態真的是自找麻煩！」黃姓台商說，一芳的爭議起源於香港分店力挺反送中運動的罷工活動，並在門口寫上「與香港人同行」；他表示如果是他，他可能會以「門店盤點今日休息」等其他說法，看似響應罷工，但又不用這麼明白地政治表態，「不用刻意去強調，很多東西可以自己閃掉！」

黃姓台商表示，服務業直接面向一般消費者，在網路傳播下，這種民族情緒很容易被撩撥放大，「要設法避免自己往釘子上去碰」，他相信政治的爭吵，更多是網上較激進的鍵盤俠，多數民眾還是會先以經濟民生作為首要追求。

南京大學台研所所長劉相平受訪表示，香港問題變得很複雜，一開始還有些民主訴求，但現在越來越往「港獨」方向走，手段也從和平逐漸變成暴力，而台灣的選舉也越來越近，在這樣的時空背景下，大陸老百姓同樣也很敏感，如果對香港問題公開表態，自然也容易成為大陸民眾情緒的發洩口。

他不諱言，此時台灣各界人士對香港示威做任何表態都是不合適的，「最好不要去淌這個渾水」，他也提醒蔡政府不要見獵心喜，因為當大陸民眾認為台獨與港獨勾連，那大陸的民族主義情緒甚至是武統聲浪，會更濃厚，這對台灣也是不利的。

(旺報 )