一芳水果茶在微博發布聲明支持一國兩制、譴責香港罷工引發軒然大波，台灣總部今(6)日發出聲明，表示抱歉。一芳也向加盟主送出道歉聲明，內容稱「無意捲入政治，也從不參與政治」。不過，蔡英文總統立即撿到槍，在臉書表示，「水果茶，還是天然的最好，甜度、冰塊都能自由選擇，但是加了政治味就不太好。」

蔡英文總統指出，「這段時間，我們可以看到中國的政治力量入侵到不同的非政治領域，像是我們喝的茶、旅行、戲劇節目。民主來自於民意，對於生活在台灣這個自由、民主社會裡面的人，對這種事情，我們要格外的警覺。」

網友亦呼應表示：「我們台灣就是進步，冰塊、甜度都能自由選擇，珍惜自由的可貴~~~可惜一芳不懂這個道理」、「拒喝一芳，讓它一夜之間，萬古流芳」、「原料是來自民主自由的台灣水果茶，風味更棒，2020讓我們繼續喝著極品手搖飲」；對蔡英文總統貼文，更有網友大讚「高級酸」。

(中時電子報)