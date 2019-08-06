高雄市長韓國瑜6日出席「因為有你 讓月更圓」高雄市身障團體秋節禮品推廣活動，他表示，政府除了招商引資發展經濟、做好基礎設施，更要辦好教育、照顧弱勢，每年在中秋節推廣身障團體用心推出的商品，讓長期被照顧的身障朋友感受光彩、希望及生機，能夠快樂自立，他並於現場訂購200份秋節禮品，用購買行動支持及鼓勵身障朋友邁向自立。

今年高雄市身障朋友們為大家準備89項秋節禮品，包含有傳統月餅、龍鳳酥、鳳梨酥、文旦禮盒，賞月聚會首選的手工餅乾、蛋捲、花生糖禮盒或生活實用的手工香皂禮盒、咖啡杯盤禮盒組、文創文具等禮盒，提供多樣優質秋節禮品供大家選擇。

高雄市總共有逾14萬名身心障礙者，為全國第二高，約佔本市人口總數5.12％，韓國瑜說，許多身心障礙朋友年紀逐漸增長，父母親年邁，更需要政府的照顧，承諾市府會讓這些被照顧活得很光彩，活得一樣有生機、希望、快樂。

韓國瑜感謝國際獅子會認購其產品，他除了個人認購外，也代表市府率先認購800份身障團體秋節禮品，同時邀請市民朋友一起以選購用行動支持身障朋友，體驗身心障礙朋友手作的溫暖，讓公益與福利更加值。

(中時 )