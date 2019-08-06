吳青峰即將發行首張個人專輯《太空人》，5日舉辦新歌音樂會，專輯收錄了12首歌曲，一連曝光7首歌讓歌迷搶先聽，吳青峰也提到，這張專輯收錄最古老的一首歌是17年寫的，其中〈太空人〉是他畢生以來最喜歡的一首歌，內容是寫給曖昧對象，可惜曖昧對象並未察覺，他透過歌曲來描述感情，吳青峰聽到〈太空人〉時難掩情緒，在音樂會中感性落淚。

感情世界向來神秘的他，被問到目前孤單多久了？吳青峰則巧妙答「不一定單身就孤單，不單身就不孤單，或許不單身的孤單更孤單，這裡的孤單非關愛情，人活著終究是一個人，生不帶來死不帶去，就是一個人」。半年前規劃做個人專輯時，他就想到要用〈太空人〉這首歌，加上還有一首〈太空〉，以及原名〈香蕉船〉的歌，為了太空系列改名為〈太空船〉，慢慢建構出專輯一半曲目，剩下在完成另一半的歌曲。

新專輯《太空人》繼先前〈巴別塔慶典〉MV上架後，音樂會也搶先曝光〈太空人〉、〈回音收集員〉、〈傷風〉、〈失憶鎮〉、〈太空〉、〈水仙花之死〉等新曲。專輯多半在家完成錄音，他說專輯第一首是「7分半催眠曲」，最後一首歌是「10分半後搖」，更爆料自己錄最後一首歌時「有一段很長的口白，念完我直接在錄音室崩潰大哭」，認為是總結整張專輯的感覺，尤其這張專輯是自己的人生觀，甚至唱片公司第一次聽到專輯demo時，還擔心「青峰是不是有憂鬱症」。

由於新歌多偏黑暗、深入內心，看著製作過程一天天進度，吳青峰常在半夜感觸落淚，「這張是哭最兇的一張專輯」，但他說在創作編曲時，是自己從現實人生逃脫的一種方式。而他也透露在錄〈水仙花之死〉是最困難，當時在家很像「起乩」，會有些聲音是用怪異姿勢才發出來。至於會不會擔心新歌太前衛，歌迷可能沒辦法接受，吳青峰則不擔心，「我的歌都會需要花一點時間去消化，或許哪天會突然想起的那種」。

吳青峰即將推出個人首張專輯《太空人》。（環球音樂提供）

吳青峰即將推出個人首張專輯《太空人》，昨舉行聽歌會。（環球音樂提供）

吳青峰即將推出個人首張專輯《太空人》。（環球音樂提供）

(中時 )