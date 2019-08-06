台中市政府教育局結合廣達文教基金會辦理《游於藝》－「多才！多藝 義大利文藝復興展」及「蟲蟲大樂團 鳴蟲特展」同盟雙展計畫巡迴展，並舉辦培訓課程，義大利文藝復興展導覽小尖兵培訓課程；6日在國立台灣美術館展開，共有清海國中等7所學校參加，每校甄選20位導覽小尖兵和2位帶隊教師，盼經由多元藝術學習，累積美感經驗。

教育局表示，義大利文藝復興展導覽小尖兵培訓課程，參加學校包括明道中學、清海國中、神圳國中、至善國中、仁美國小、翁子國小、沙鹿國小等7校，讓孩子從自主行動、溝通互動到社會參與，建構美感素養與創意表現能力。

第二梯次「蟲蟲大樂團 鳴蟲特展」導覽小尖兵培訓課程明日將在國立自然科學博物館舉辦，參加學校包括大同國小、福陽國小、陳平國小、立人國小、仁愛國小、協和國小及南陽國小等7校。

教育局長楊振昇說，藝術文化創意的核心在於人才培育，希望透過《游於藝》同盟雙展計畫，以全人教育的視野出發，體現「自發」、「互動」及「共好」的理念，使藝術結合創意，促使展覽活動、學校課程與在地資源跨界整合，實踐素養導向之課程與教學，涵育美感素養與宏觀視野。

(中時 )