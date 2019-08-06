前台南一中校長張添唐7月底退休，轉任瀛海中學校長，今天就職典禮，南一中教職員與家長會成員大陣仗見證，張添唐期許任內願景為「卓越、國際、生命力── 從A到A＋的瀛海Life」，希望未來與所有同仁合作，將瀛海中學打造成為卓越的私立第一高中，瀛海師生也對他寄予厚望，「很難得遇到這樣的校長，期待學校蛻變。」

在教育界服務37年，張添唐帶著眾多祝福接下瀛海中學校長一職，今天許多南一中熟悉面孔都來參加他的就職典禮，他也逐一唱名，感謝大家對他的厚愛。張添唐在台南一中服務7年多，自創「添唐拳、3乘7=42」、跳脫傳統辦學作風，57歲的他捨棄傳統教條、規章，善用生動語彙和青年交流，很能跟學生打成一片，辦學深獲好評。

他說，很高興可以繼續留在故鄉台南為優秀青年服務，瀛海中學董事長周明德表示，特別感謝張添唐校長在多方力邀下，轉任瀛海中學接掌校長一職，希望60歲瀛海中學在張校長優質領導下，奠定108新課綱良好根基，再創校務高峰。

張添唐說，校務經營是身體生活的實行，親師生都在同一個身體裏，缺一不可，且彼此互為肢體，相互扶持。他指出，瀛海在歷任校長努力下，是一所優質高中，希望未來與全體同仁的合作下，能成為卓越的私立第一高中。

在國際接軌方面，他願意帶領瀛海成為數理科技與人文社會生機對話，藝術生活與健康生命盎然活出的國際學校，他更以英文單字「LIFE」組合字，期勉全體教職員能過著豐富精彩且同心合意的生命情懷，培養瀛海學子愛自己也愛別人(Love)；成為啟發自己，也能激勵他人的優秀青年(Inspiration)；待人處事方面，為為適應、靈活、有彈性的好公民(Flexibility)；最終帶領親師生都能邁向卓越 (Excellence)。

(中時 )