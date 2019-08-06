私菸案，華膳開鍘，懲處2名員工。（讀者提供）

總統專機爆走私菸風暴後，華航紛提出懲處名單，華膳空廚日前也開鍘，但只懲處二名主管，而之前發聲明強調願扛責的總經理安隆祺，則完全沒事。

國安局人員趁總統蔡英文出訪友邦時，涉嫌走私10009條免稅菸，其中9200條存放在中華航空子公司華膳空廚倉庫，待總統專機降落時再混入車隊，全案經立委黃國昌踢爆後，華航提懲處名單，被外界質疑華航高層怎可能不知情。

華膳懲處名單則於8月1日悄悄出爐，果然又是基層扛責，以督導業務不周、未盡管理人之責等事由，懲處華膳餐勤部2位主管，一是經理，一是副理，各被記2個小過，且從當日生效，至於華膳空廚總經理安隆祺則完全沒事。

前華航高層表示，私菸案爆發時，華膳總經理安隆祺發聲明，指出「此次國安團購免稅品事件，華膳員工仍是循以往保密作業方式辦理，圓滿達成任務。本人身為專業經理人，願承擔一切責任，與華膳辛苦完成任務之員工無關」，結果懲處名單出來，還是基層扛責，打擊士氣。

記者尚未取得安隆祺回應。

(中時電子報)