「甜蜜桃機 歌聲傳情」6日下午於第一航廈入境大廳登場，桃機公司總經理林祥生特別代表桃園機場，祝福所有的旅客及機場工作同仁佳節愉快。（陳麒全攝）

除了情歌演唱外，還備有粉紅滿溢的愛心花牆，供旅客打卡留念。（陳麒全攝）

桃機公司總經理林祥生特別代表桃園機場，祝福所有的旅客及機場工作同仁佳節愉快，現場也發送旅客應景的玫瑰花與巧克力。（陳麒全攝）

桃機公司總經理林祥生特別代表桃園機場，祝福所有的旅客及機場工作同仁佳節愉快，現場也發送旅客應景的玫瑰花與巧克力。（陳麒全攝）

為了迎接浪漫的七夕情人節及父親節，桃園國際機場首次於8月6日及8月8日在第一航廈的入、出境大廳，特別舉辦3場Live Band音樂會，今年也首度舉辦跨夜音樂會，讓搭乘紅眼班機的旅客，也能感受機場浪漫，透過經典情歌及浪漫樂曲歡度佳節，也提醒大家別忘了跟爸爸說聲父親節快樂。

第一場音樂會「甜蜜桃機 歌聲傳情」6日下午於第一航廈入境大廳登場，桃機公司總經理林祥生特別代表桃園機場，祝福所有的旅客及機場工作同仁佳節愉快，現場也發送旅客應景的玫瑰花與巧克力，讓不論是歸鄉回國或是搭機出國的旅客，都能在悠揚歌聲下，感受到七夕甜蜜氛圍。除了情歌演唱外，還備有粉紅滿溢的愛心花牆，供旅客打卡留念。

另外兩場音樂會則將分別於6日深夜23時30分至7日凌晨0時30分，以及8日上午11時至12時，在第一航廈出境大廳舉辦，這是機場公司首次於跨夜凌晨舉辦活動，林祥生表示，桃機現在搭乘紅眼班機的旅客入出國的旅客激增，今年也首次在跨夜凌晨舉辦音樂會活動，希望提供搭乘紅眼航班旅客也能感受深夜音樂會的浪漫，在長夜候機等待過程中，可以欣賞專業歌手及樂團帶來的現場精彩表演，感受深夜音樂會的浪漫。

機場公司希望透過3場航廈現場音樂會的活動，以及網路、現場點歌與網路直播方式，讓旅客及網友們可以向另一半及父親傳達心中的愛與感謝，為鼓勵網友大方傳情，只要於粉絲頁參加留言點歌的網友都可參加抽獎，機場公司將從點歌名單中選出幸運朋友，致贈機場限定小夜燈及音樂盒小禮物，分享桃園機場的專屬甜蜜。

(中時 )