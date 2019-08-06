樂高丹麥總部首位台灣設計師鄭以謙，與設計團隊開發。（樂高提供）

樂高玩具今年夏天推出結合APP的系列盒組「Hidden Side幽靈秘境」，運用最新AR科技技術，透過APP互動，帶領使用者展開逼真的抓鬼遊戲，其中主要盒組「High School紐伯里鬧鬼高校」，更由台灣的資深樂高產品設計師鄭以謙所設計，話題性十足。

Hidden Side除配合APP變化巧思，也同時擁有兩種遊戲模式：獵人模式及幽靈模式。獵人模式設計出許多「hand on bricks moment」，移動隱藏積木機關，即可將學校建築變身成為鬼魂附身的高校；幽靈模式則可以扮演幽靈，進入積木幽靈秘境中體驗神秘世界。

於2013年成為首位加入丹麥樂高總部的台灣設計師鄭以謙，參與過不少電影版權產品設計，如樂高蝙蝠俠電影等，今年更晉升為資深設計師。他憑藉著6年經驗累積，花費近3年時間打造Hidden Side，讓故事線、積木，與APP遊戲完整結合，如每個積木機關最多5秒即可回復原狀等。

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