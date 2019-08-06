美國國防部長艾斯培表示，美國不會對近幾週北韓一系列的飛彈試射過度反應，並且持續敞開與北韓溝通的大門。

南韓軍方今天表示，抗議美國與南韓聯合軍演違反北韓領導人金正恩與美國總統川普達成的協議，北韓不到兩週內第4度向東部外海試射飛彈。

艾斯培（Mark Esper）在日本告訴隨行記者：「關鍵在於持續敞開外交斡旋的大門…我們不會對這些事情過度反應，我們會監視北韓，密切注意北韓，我們了解情勢的發展。」

(中時 )