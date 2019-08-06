北韓密集射彈 美國：溝通大門仍然敞開 19:452019/08/06 中時 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國國防部長艾斯培表示，美國不會對近幾週北韓一系列的飛彈試射過度反應，並且持續敞開與北韓溝通的大門。 南韓軍方今天表示，抗議美國與南韓聯合軍演違反北韓領導人金正恩與美國總統川普達成的協議，北韓不到兩週內第4度向東部外海試射飛彈。 艾斯培（Mark Esper）在日本告訴隨行記者：「關鍵在於持續敞開外交斡旋的大門…我們不會對這些事情過度反應，我們會監視北韓，密切注意北韓，我們了解情勢的發展。」 (中時 ) #北韓 #美國 #大門 #我們 #南韓 也許您會感興趣 推薦閱讀 鮑威爾放鷹＋貿戰無解 人幣反貶 04:092019/08/02 焦點新聞 以牙還牙！南韓將日本踢出白名單 擬向世貿組織申訴 21:072019/08/02 國際 蔡總統接受「日本放送協會」NHK專訪 全文 21:422019/08/02 政治 郭雪芙被逼問：「什麼時候要睡劉以豪？」 21:242019/08/03 娛樂 全球降息潮 黃金債市熱 不宜炒房 04:092019/08/04 話題觀察 葉獻文專欄－靜待資金行情 04:102019/08/04 財經要聞 美防長訪澳 指責大陸破壞印太地區穩定 21:272019/08/04 國際 降息＋徵稅 美元指數升破98 04:102019/08/05 焦點新聞 南韓國會通過決議 譴責北韓提升核武和飛彈 (中央社) 21:342019/08/05 國際 日韓貿易戰 東京稱可從台灣進口半導體 16:022019/08/06 國際 國際熱門新聞 陸企停購農產品 美農民哀喊：上千人難活 - 國際 空威脅！專家：美列陸為貨幣操縱國沒用 - 國際 慘！貿易戰全球富豪遭殃 他千億財富一日蒸發 - 國際 經濟將衰退 專家：中美貿易協議已無望 - 國際 國泰航空證實 機上監視器紀錄乘客行動 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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