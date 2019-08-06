岡本002勁薄12入，750元。（屈臣氏提供）

相模元祖0.02衛生套標準裝12片，799元。（屈臣氏提供）

杜蕾斯超薄型衛生套36入裝，899元。（屈臣氏提供）

Lovenuts愛情堅果，3000元。（Lovenuts提供）

PJUR超級英雄活力提升噴霧20 毫升。（屈臣氏提供）

搶攻七夕情人市場，周邊商品跟著夯賣，除了表愛的禮物，性愛安全防護各大品牌保險套也跟著熱銷，通路業者表示，前2周買氣就開始湧現，情人節當天銷量最佳，緹蜜歐科技執行長Donald談到，成人情趣商品以網購市場為主，在銷售上男女各半，情人節作為贈禮或增進感情的需求會增加。

屈臣氏觀察，市場保險套銷售趨勢，最受歡迎的是第一是「無感」，強調薄透、裸感，第二則是「有感」，著重在潤滑效果，若潤滑液具有保養成分也會受到消費者青睞，通路銷售排行top3分別為，杜蕾斯超薄型衛生套36入裝、相模元祖0.02衛生套標準裝12片、岡本002勁薄12入。

岡本公關表示，情人節檔期是保險套銷售高峰，最愛的購買通路分別為是藥妝店、便利超商店、網路，台灣人購買衛生套 「感覺」往往勝過「價格」，據岡本衛生套問卷調查，有近8成的消費者在意「薄度」，挑選指標分別是品牌、感覺、安全。目前全台銷售業績占比，超商跟藥妝通路佔50％以上銷售金額，超商以3入包裝最熱銷，藥妝通路則以10入以上包裝為銷售主力，網購銷量佔比在20％。

(中時 )