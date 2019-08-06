彰化市長林世賢（左）頒水晶感謝獎座給慨捐50萬元力挺幸福鵲橋活動的企業家、全拓工業董座吳崇讓（右），讓活動和夜間幸福鵲橋確定延長至月底。(謝瓊雲攝)

八卦山天空步道變身幸福鵲橋，夜間銀河光雕燈飾點綴，璀璨浪漫，人氣成功回流。（謝瓊雲翻攝）

八卦山天空步道變身幸福鵲橋，夜間銀河光雕燈飾點綴，璀璨浪漫，人氣成功回流。（謝瓊雲翻攝）

八卦山天空步道變身幸福鵲橋，夜間銀河光雕燈飾點綴，璀璨浪漫，人氣成功回流。（謝瓊雲翻攝）

點亮八卦山，天空步道人潮回流、人氣紅不讓！彰化市公所打造夜間銀河光雕，短短兩周締造15萬人潮，彰化市長林世賢6日宣布，夜間光雕鵲橋確定延長至8月底，並頒贈水晶座感謝全拓工業董座吳崇讓慨捐50萬元挹注經費。

幸福鵲橋發威，愛神不只打敗雨神、更打敗「魔神」！光是8月3日、4日周末兩天就創5萬人次，排隊上山的車潮、人龍幾乎「滿」出來，車流湧現一路排到八卦山牌樓，不少市民欣喜「八卦山已經好久沒有這麼熱鬧了」。

有眼尖網友發現步道七號入口的高跟鞋藝術裝置不見了，打趣發問「是被灰姑娘穿走，跟王子共度情人節了嗎？」公所城觀課澄清指部分遊客爬上去坐，高跟鞋損壞送修，預計七夕或父親節晚就能歸位。

林世賢表示，他率公所團隊努力打造八卦山成為愛情「聖山」，愛情產業鏈帶動商機，上他傍晚常從市長公館上山，遇到許多從台北、嘉義和台南等外地來的遊客，都會先到市區品嘗美食小吃，再上山走鵲橋。

林世賢說，自7月21日試燈以來，逾1公里長的天空步道，在美麗燈飾點綴下，八卦山夜間璀璨亮麗驚豔全台，入夜後遊人如織，成功破除農曆七月的魔咒，但後續電費、養護費是龐大開銷，感謝許多企業廠商熱情贊助，他將會努力爭取更多認同與支持，全力讓幸福鵲橋，一路亮到中秋，全國民眾一起來此欣賞卦山月圓。

另外，有民眾反映，近三周來人潮已多到讓天空步道行走時過度搖晃，加上七夕情人節勢必湧入更多人潮，恐有安全疑慮；縣議員吳韋達一早緊急邀集公所、縣府會勘。

城觀處工程科長謝永宏強調，步道結構安全經專業技師簽證，針對各節點設定人流管制，平常也有人巡查維護，將與市公所合作加派人員勸導，降低民眾疑慮。

全拓工業專門生產高階車款的油封，去年營收3.6億元，盈餘全轉為員工福利，堪稱彰化幸福企業。吳崇讓表示，曾身為彰化市民，對林市長與團隊用心舉辦優質活動感動不已，聽聞預算不足，決定拋磚引玉挹注讓活動延續下去。

(中時 )