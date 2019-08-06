差點變警犬 警助流浪狗「Honey」找回飼主

桃園市八德警分局廣興派出所1日時，1隻流浪狗「Honey」在派出所前徘徊，員警上前後發現小狗乖巧可愛，原本打定主意要留牠當「警犬」。所長袁英傑自掏腰包送小狗注射預防針，才發現小狗有飼主。經派出所聯繫後，小狗順利找到回家的路。
警方說，1日晚間警員邱淑慎發現有1隻流浪狗在派出所前，看到員警後，還會主動上前撒嬌，邱淑慎還發現該流浪狗聽得懂坐下、臥倒的指令，懷疑流浪狗原本有飼主，不過不知道為什麼流浪到派出所。
後來所長袁英傑將流浪狗送往獸醫院，自掏腰包幫小狗注射預防針時，發現牠身上有植入晶片。聯繫飼主後，才發現6月時，陳姓飼主將「Honey」帶到離派出所500公尺遠的公園散步，結果「Honey」突然跑離飼主身邊，飼主尋找2個月未果，相當難過。她說，「Honey」就像是家人，不見的這2個月，大家都很難過，接獲警方通知，感到相當高興，也把「Honey」帶回家。
(中時 )
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