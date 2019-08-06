交通部觀光局今（6）日公布最新調查顯示，2018年來臺旅客平均停留夜數為6.46夜，較2017年增加0.07夜，來臺旅客平均每人消費新台幣37,345元，較2017年增加7％。此外，日本旅客來台在「整體消費力」、「觀光團消費力」兩項，均傲視群雄、位居全球第一，奪下雙冠王寶座。

觀光局今日下午公布「2018年來台旅客消費及動向調查」，去年觀光外匯總收入為137億500萬美元，較2017年增加11.29％，由於受到新臺幣微幅升值因素影響，若按新臺幣計算，觀光外匯總收入約折合新臺幣4,132億8,200萬元，則較2017年增加10.25％。

若從旅客整體消費力來看，以日本旅客消費力為最高，平均每人每日219.35美元。第二是陸客211.68美元；第三是港澳旅客202.31美元，第四是韓國客187.71美元，而新南向18國旅客，則位居第五，也有165.81 美元。

若以觀光團消費來看，同樣是日本旅客（每人每日262.76美元）居冠，接著依序是韓國（251.09美元）、大陸（229.67美元）。

值得注意的是，若把消費支出結構拆開，扣除交通費、旅宿費、餐飲費等項目，單純看「購物費」的話，則以大陸旅客最高，平均每人每日105.31美元、接著依序是港澳旅客60.65美元，新南向18國旅客47.04美元。

(工商 )