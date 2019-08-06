台灣職業女子網球一姐謝淑薇本周挑戰加拿大多倫多羅傑斯盃網球賽，可惜女單第一輪4：6、3：6直落二飲恨美國選手科寧（Sofia Kenin），不過「吃飯皇帝大」，賽後她透過臉書粉專分享到多倫多360度旋轉餐廳用餐的短片，讓球迷好羨慕。

謝淑薇第一盤曾取得4：1領先，可惜接下來兩度遭到破發，被對手連搶5局而讓出首盤，第二盤小薇先被破發而落後，最後一局更是用「再見雙誤」結束比賽，整場比賽出現8記雙發失誤，成了謝淑薇落敗其中一個原因。

儘管單打首輪失利，謝淑薇還有雙打要拚，這次她和比利時佛莉普金斯（Kirsten Flipkens）搭檔。

謝淑薇在粉專分享了多倫多360旋轉餐廳照，角度看起來儼然「男友視角」，她表示：「每一次抬頭的窗外風景都不一樣❤️牛排與海鮮冷盤出乎意料也滿好吃的」，有球迷留言視野好棒，小薇俏皮回應：「視野不是只能看我嗎！」

(中時電子報)