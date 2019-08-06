美味秈米餐享用後的竹筒也能再利用，由七甲五街花卉產銷班長黃毅斌教作組合盆栽，將創意十足的盆栽帶回家。(曹婷婷攝)

台南歸仁釋迦面積62公頃，是國內西部最大產地，近年名聲漸響，揮別過去幾年風災、大雨影響致產量減少，今年氣候穩定，釋迦預期將豐收，歸仁區農會首辦「釋迦月」，結合秈米推出釋迦饅頭，更規畫農村旅行走進陸軍輕航基地，近距離參觀阿帕契、眼鏡蛇直升機。

目前正值釋迦產季，歸仁釋迦是全台第2大產地，今年一分地產量可達900至1000公斤，產量可望恢復2016年梅姬颱風之前的水準，為推廣歸仁釋迦，2019釋迦節產業文化活動將於18日登場，但整個8月都是釋迦月，8月1日起，民眾只要到農會信用部、供銷部以及徠‧歸仁飯店消費，或辦理指定業務，都可獲贈紀念小禮。

歸仁區農會總幹事翁淑雲表示，目前當地釋迦栽種面積約62公頃，集中於崙頂里，今年收成穩定，預料產量豐收，農會不僅籌辦產業文化活動，也規畫「釋迦月」加強行銷，其中，「釋曾相似小旅行」農遊活動，民眾除可親自體驗採果樂，更將首度走進陸軍輕航基地，近距離參觀阿帕契，黑鷹直升機。

今年歸仁區農會也與嘉南藥理大學餐旅系合作以優質秈米研發「釋迦饅頭」，還有芝麻燒等產品，採限量推出，活動期間提供民眾嘗鮮。參加「釋曾相似小旅行」農遊的民眾，不只可品嘗竹筒裝的美味秈米餐，享用後的竹筒也能再利用，由七甲五街花卉產銷班長黃毅斌教作組合盆栽，將創意十足的盆栽帶回家。

歸仁文化中心更邀請知名音樂人簡上仁，創作「歸仁是一個好所在」與「歸仁釋迦」等2首歸仁之歌，活動當天由國小學生聯手獻藝，唱出地方的美麗風情。18日釋迦節在歸仁區農會前登場，除了展售活動也安排吐籽王、Google王、天才小釣手等親子闖關遊戲，還有四健成果發表、聯合義賣、DIY課程，內容精彩豐富。

(中時 )