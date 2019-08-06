交通部公路總局為利大梨山地區民眾農業輸運便利通行，於108年8月12日至108年9月31日止，增加每日下午6時30分通行班次，僅限大梨山地區農產運輸大貨車通行(德基往谷關方向，只出不進)，並於108年10月01日取消該時段開放。

公路總局指出，另外日常開放時段仍維持3班，中橫便道自駕通行對象，僅限原可通行中橫便道的5種對象，即梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行。

遊客僅能搭市區客運乙類大客車（目前為豐原客運865號公車）仍維持常態3班谷關及梨山雙向行駛（7時、12時及16時30分）；且因便道落石風險甚高，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路總局呼籲用路人，隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規畫，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息。

(中時 )