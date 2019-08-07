位於新北市中和區莒光路「福州乾拌麵」創業至今逾20年，老闆堅持餛飩天天手工新鮮現作。（葉書宏攝）

位於新北市中和區莒光路「福州乾拌麵」創業至今逾20年，老闆堅持餛飩天天手工新鮮現作。（葉書宏攝）

位於新北市中和區莒光路「福州乾拌麵」創業至今逾20年，店內除了乾拌麵相當知名外，餛飩蛋花湯也是遠近馳名，清爽湯頭搭配餛飩，讓消費者一吃成主顧。老闆強調，餛飩都是新鮮天天現作，手工製作才能吃到餛飩的好滋味。

莒光路是中和知名的美食街，各式餐飲店林立，「福州乾拌麵」在該路段創立逾20年，秉持物美價廉理念，深獲中和鄉親們喜愛，就連鄰近的板橋區也有不少消費者慕名而來。

該店的乾拌麵為店內主打特色，另外還有餛飩麵、陽春麵、魚丸湯、蝦丸湯、餛飩湯、虱目魚丸湯，各式湯品可以選擇加蛋，物美價廉，銅板價即可飽餐一頓。店內擺設明亮寬敞，提供相當乾淨舒適的環境，讓消費者可以輕鬆享用美食。

老闆表示，餛飩都是新鮮天天現作，選用溫體黑豬肉，至於其他配方，則是店內的特色，不方便透露，但絕對要求乾淨、衛生，消費者可以安心食用，不用擔心食安問題。

「沒吃過福州乾拌麵，就別說自己是中和人！」陳姓民眾笑說，從小吃到大的麵攤，伴隨自己讀書、成長、談戀愛，而且店內的阿姨們都相當親切，每次到店內都會噓寒問暖，感覺好像回家一樣。

林姓上班族則說，銅板價就可以飽餐一頓，真的物美價廉，幾乎每周來個3至4次，是小資族最愛，也時常和同事們一起來，相當值得推薦。

店名：福州乾拌麵

地址：新北市中和區莒光路23號

電話：02-3234-3243

營業時間：上午11時至下午2時、下午5時至9時（周日公休）

售價：餛飩湯、餛飩蛋包湯35元

(中時 )