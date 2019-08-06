時代力量黨主席邱顯智今下午與民進黨主席卓榮泰對談，歷經2個多小時面談，邱顯智會後表示，當面有向卓主席表達希望針對NCC主委、副主委盡快補足，並盡快處理抗中法案，希望民進黨可以盡快讓相關法案通過，若沒辦法應該告知理由，以便他回到黨內說明，作為下階段協商的基礎；針對區域立委提名部分，雙方也達成共識，只要任一方已完成提名區域，另一方將暫緩提名，例如北市信義南松山時力已提名陳雨凡，民進黨將會暫緩自提人選。

邱顯智指出，今天與卓主席對談著重在法案推動方面，房價時價登錄2.0、吹哨者保護等法案，都是小英總統2016年競選政見，下會期將是這任期最後一任，屆期不續審，這些法案也是時力關注的法案，若要合作要表達對這些法案推進的決心。

對於卓榮泰回覆民進黨決策會決議後交會交由立院黨團，由民進黨立院黨團與時力立院黨團溝通，邱顯智並不滿意這樣的說法，邱希望府院黨有共識，過去正因為雙方在法案代表主權或公平正義法案通過，這樣合作才能讓本土政治勢力擴張。

區域立委合作部分，邱顯智說，針對衝方皆提名的衝突選區今天沒談到，主要達成共識是一方提名選區，另一方未提名，兩邊暫緩重複提名，待釐清雙方對法案推動的共識在進行下一次討論。

邱顯智強調，法案部分有跟卓主席表達，若無法現在通過或沒辦法處理，應該說明原因，他會把問題帶回黨內討論，屆時在討論是否要進行下一階段協商，在這樣脈絡下當然希望民進黨盡快答覆。

(中時 )