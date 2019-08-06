針對台北市長柯文哲連日痛批總統蔡英文「私菸案、兆豐案現在辦到哪去了」，負責偵辦私菸案、兆豐案的台北地檢署今傍晚回應，兆豐案已偵結起訴，對涉案人求處重刑，另私菸案目前仍積極偵辦中，並暗指柯P勿做無謂之批評，干擾案件之偵辦。

柯文哲在5日、6日嗆總統蔡英文身邊的人都貪汙，進而批評「私菸案、兆豐案現在辦到哪去了」。台北地檢署表示，北檢已於2016年12月2日以違反金控法等重罪起訴兆豐金控前董事長蔡友才、主祕王起梆等人，並具體求刑各12年、10年，因此柯市長所言「兆豐案現在辦到哪去了」，顯有誤會。

至於私菸案，北檢說，私菸案至今已發動搜索多次、被告經聲押禁見者2人、交保10人、訊問國安局、華航公司、華膳空廚公司、關務署台北關等相關人員已逾130人次以上，後續偵查行動仍緊密積極進行中，希望儘速查明案情公諸於世，請外界勿做無謂之批評，給予檢察官純正辦案空間。

(中時 )