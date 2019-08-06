苗栗縣長徐耀昌等人6日啟動在地企業實習就業媒合活動，提升縣內青年就業機會。（何冠嫻攝）

苗縣府媒合企業實習 鼓勵青年找到合適工作

苗栗縣政府為讓苗栗青年探索職涯人生，6日啟動在地企業實習就業媒合活動，讓設籍在苗栗的30歲以下青年，透過1個月的實習了解自身工作性向，同時縣府也透過補助獎勵機制，打造雙向合作平台，共9家廠商參與共提供30個名額。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，縣府極力招商引資創造就業機會，且為提升縣民就業競爭力，辦理多場職訓課程外，並推動就業媒合活動，除17日在苗栗市巨蛋體育館登場的大型就業博覽會，23日將於苗栗縣工業會3樓舉辦現場企業實習媒合，讓苗栗青年能與企業零距離互動，省去投遞履歷的等待過程，另也結合勞動部「台灣就業通」線上媒合平台，打造多元管道，提升產業動能。

企業實習媒合活動將有國全精密工業、承化實業公司、年興紡織、立康生醫、麥世科公司、宇輪工業公司、裕隆汽車製造公司、金椿茶油工坊、合馬家具公司等9家企業參與，共釋出30個職缺。

苗栗縣長徐耀昌6日代表縣府與國全精密工業、承化實業、年興紡織、立康生醫、合馬家具等5家企業代表簽訂合作意向書，宣示提升企業與求職者媒合效益的決心。徐耀昌表示，30歲以下的苗栗青年，透過1個月的實習盼能找到工作性向，另對於企業也提出雇用獎勵金補助鼓勵參與，讓企業也能找到滿意人才，達雙贏目的。

(中時 )