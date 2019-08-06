好萊塢甜姐兒艾瑪羅伯茲（Emma Roberts）主演的電影《The Hunt》將在9月底上映，她日前偷空在加州與男友蓋瑞特荷德倫（Garrett Hedlund）午後約會，身穿Tory Burch的粉橘印花雪紡洋裝，洋溢幸福甜美氛圍。愛把印花玩到極致的Tory Burch，2019秋冬繼續拓展印花的各種可能，以藝術實驗學校黑山學院的精神為靈感，大膽有理地展現實驗反骨精神。

Tory Burch大荷葉邊領褶飾印花上衣女衫2萬1900元，小喇叭牛仔褲8690元，麂皮豹紋Lee Radziwill雙層包5萬2900元，駝色鰻魚皮及膝靴售價未訂。（Tory Burch提供）（Tory Burch提供）

服裝上以誇張的荷葉緄邊為基礎發展，可以畫作荷葉領口用來塑形細百摺連身裙，也可以是純色洋裝上畫龍點睛的大荷葉澎袖，或是寬肩設計的內縮荷葉捲袖，看似外放的線條卻意外地有視覺集中效果。印花除了基本的幾何、花卉，也有全幅圖像印在百摺裙上，讓圖像多了立體景深趣味。

Tory Burch芥末黃Satchel波士頓包，2萬1900元。（Tory Burch提供）

配件上全新的Lee包款以60年代名媛Caroline Lee Radziwill為靈感與命名，包身上的「皮帶釦」可左右單開或同時打開，包身自然垂墜顯得隨性；兩種包型與不同尺寸，可手拿、手提或鏈帶肩背。鞋履上天鵝絨拼貼皮革再飾以金屬裝飾的樂福鞋、金屬光澤皮革製成的書卷氣息瑪麗珍鞋，用復古學院感平衡了俐落的現代實驗精神。

Tory Burch尖頭高跟鞋，1萬6900元。（Tory Burch提供）

Tory Burch Printed Bow印花襯衫，1萬7900元。（Tory Burch提供）

(中時 )