法務部行政執行署全國13分署今舉行聯合拍賣日，各分署推出琳瑯滿目之拍賣好貨，吸引民眾到場參與競標，本次不動產、動產合計拍定金額高達1億4099萬5298元。

本次拍賣不動產，主要有台北分署拍定臺北市松山區、新北市新店區等地土地及建物，拍定金額為1879萬餘元；士林分署拍定台北市士林區、北投區等地土地及建物，拍定金額為7705萬餘元；桃園分署拍定桃園市中壢區、楊梅區、龍潭區等地土地及建物，拍定金額536萬餘元；台中分署拍定台中市中區、太平區、豐原區、大里區等地土地及建物，拍定金額為700萬餘元；彰化分署拍定彰化縣彰化市、溪湖鎮、二林鎮、溪州鄉、埔心鄉、田中鎮、花壇鄉、和美鎮、南投縣水里鄉等地土地及建物，拍定金額為1911萬餘元；高雄分署拍定高雄市苓雅區土地及建物，拍定金額為306萬元；宜蘭分署拍定宜蘭縣冬山鄉土地及建物，拍定金額為619萬元。本次不動產拍定金額總計1億3782萬4605元，績效亮麗。

動產部分，拍定金額總計317萬693元。包含台北分署拍賣雙龍玉墜、金龍牡丹酒、水墨畫（駿馬圖）、太陽眼鏡等物品，拍賣價金為63萬餘元；台中分署拍賣3部車輛、商標權、硬度機、金相顯微鏡、研磨拋光機、金相鑲埋機、切割機、電熱器及加熱管、CP演算器、CP控制器、碳素測定器、無紙記錄器、冷氣機等物品，拍賣價金100萬餘元；彰化分署拍賣3部車輛、堆高機、油壓自動裁斷機、輸送式檢定檢知機、真空橡膠油壓成型機、包裝成型用輸送帶等物品，拍賣價金44萬餘元；台南分署拍賣車輛6部、棒球手套、兄弟象隊舊球棒袋、簽名球(徐生明簽名)、腳踏車（捷安特）、電子秤、墜子、事務機等物品，拍賣價金33萬餘元；高雄分署拍賣1部車輛、水之膚活力原液、天然清潔液、蟾蜍木材藝品、線香(沉香)、佛珠(手環)、GONESH 日本 Ventex 空氣氛香罐、GONESH 法式鍾愛花草精油香氛盒、日本熊野BEAUA草本植物萃取潤髮乳、日本卡通動物造型兒童雨衣、液晶電視、白樺茸等物品，拍賣價金40萬餘元。

(中時 )