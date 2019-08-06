莫拉克風災10週年前夕，政務委員吳澤成以「20加10籌備暨指導委員會」召集人身份，整合跨部會、地方政府、民間組織能量，將在明天上午舉行「921震災20週年暨莫拉克風災10週年」記者會，盼喚起全民對防災的重視。記者會並將邀請日本福音歌手森 祐理小姐出席演唱。

災防辦指出，今年是921震災20週年暨莫拉克風災10週年（簡稱20加10），由於這二次災害受災規模廣大、影響層面深遠，是台灣近年遭逢的世紀巨變，「週年」具有引導全民回顧過去及前瞻策進的意義，行政院於去年著手進行「20加10」相關規劃，並於今年4月頒佈「20加10」之回顧與展望綱要計畫，公私協力規劃相關紀念活動，共同促進全民防災之文化。

災防辦表示，為對受災者表達緬懷與紀念，行政院特別跨海邀請從1997年起，至今已來台灣55次（含本次活動）的日本福音歌手森 祐理小姐出席演唱。森 祐理因1995年神戶大地震痛失親弟弟後，即投身慈善、關懷受災者，1999年台灣發生921地震，她特別前往埔里唱詩歌給災民聽，透過歌聲撫慰倖存者受傷的心靈。

災防辦說，這次她在「20加10」記者會上演唱「把幸福帶到每個人心房（華語）」及「為此塊土地我誠心祈禱（台語）」2首曲目，盼以溫暖療癒之美妙歌聲，唱出政府對災民的同理心與保護全民安全之責任心。行政院為感謝其對台灣的友好與關懷，將由吳澤成代表致贈感謝狀及感謝獎牌肯定森 祐理。

災防辦指出，記者會現場發表2本莫拉克紀念專書，分別是財團法人賑災基金會以非政府組織角色出版的「莫拉克風災非營利組織與災害援助紀念專書」，及由經濟部出版的「莫拉克風災10週年紀念-希望•未來 莫拉克風災教會我們的事」，盼能藉由回首這10年路，見證台灣的蛻變重生。

災防辦表示，「20加10」系列紀念活動豐富多元，以「蛻變重生、遠望策進」2主軸，規劃許多民眾可以一起參與的活動，如螢火蟲電影院、莫拉克災後重生輕旅行、國家防災日全民健走、921地震20週年音樂會等，由公私部門齊心協力辦理相關活動，盼喚起全民對防災之重視。

(中時 )