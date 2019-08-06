練唱過程。盧禕祺攝

陳明華（右起）、林柏妤、蕭惠、羅瑞成、阿姑、上官明莉、李華菁。盧禕祺攝

認真練唱。盧禕祺攝

認真練唱。盧禕祺攝

認真練唱。盧禕祺攝

明星演唱團聲勢浩大。盧禕祺攝

周遊（阿姑）一手創立的「明星演唱團」是由一群資深演藝人員組成，包括擔任團長的明星獅子會會長蕭惠、資深秀場女王上官明莉、紀露霞、邱蘭芬、林義雄、孔蘭薰、林佩儀、甄虹、莊麗、前主播林柏妤、羅瑞誠及前資深主播陳明華、郁蓉、陳素珍、呂良惠等人。

今（6日）天是「明星演唱團」每周例行性的練歌時間，與旺旺集團董事長蔡衍明有40多年交情的阿姑，對於老友近來遭網路攻擊，阿姑特別發聲抱不平。她感性地說，明星演唱團能走到今天，10多年來都是蔡衍明成立的「蔡衍明基金會」長期資助，「我和蔡董認識40多年，他愛台灣的心我最清楚，數十年如一日，很感謝他一直以來的幫忙」。

阿姑早期拍台語電影出身，家裡有多家戲院的蔡董，從小看著阿姑的電影長大，阿姑說：「他很尊重我，算是我的戲迷；我多年前製作陳亞蘭、張國立拍攝的《一品夫人芝麻官》，蔡董也有投資。」後來阿姑擔任台灣影人協會理事長並創立「明星演唱團」，希望能傳承台灣本土化藝術、提升台灣文化素質、照顧弱勢的演藝人員、讓退休的資深藝人能有表演的舞台，蔡董得知後便主動問她「需要幫忙嗎」，因此開啟這一路以來的合作。

「明星演唱團」結合明星獅子會團員，一同做愛心公益回饋社會，目前已在台灣各地，甚至遠赴泰國進行多場義演活動，讓愛心散播出去。前主播陳明華今天說：「我相信大家的眼睛是雪亮的，蔡老闆愛台灣的心，我們都感受得到，我們真的要一起為蔡董加油，大家一起心連心，大家都是台灣人愛台灣」；資深秀場女王上官明莉感動說，「沒有人可以像蔡董這麼照顧台灣的資深藝人，非常感謝他長年支持我們」。

李翊君的妹妹李華菁也是演唱團成員之一，「很感謝旺董一直支持我們，明星演唱團在他照顧之下會更努力，我們也會繼續支持旺董的精神，繼續愛台灣。我之前當過蔡董的員工，當時就知道他非常愛這片土地，所有公益都有參與，旺董這麼支持演藝圈，我姊姊李翊君和姊夫檢場也都受惠，非常謝謝他」。

民視前主播林柏妤是演唱團最年輕的一位，她近來剛與民視約滿，對於有些年輕人不明就裡「反紅媒」，記者出身的林柏妤說，「現在各家媒體都有自己做新聞的想法，身為公民更應該多方面蒐集資訊再做判斷」。

林柏妤坦言在家也會跟爸媽聊政治，「我們家很民主、理性，他們如果想說服我就要先找資料我才會接受，我自己也會找資料佐證自己的想法是否正確，可能以前當記者的關係，有時候我們看到的報導偏某個面向，另一個面向就沒報導，我其實很擔心資訊爆炸年代，將來我的小孩怎麼辦？」

(中時 )