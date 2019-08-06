苗栗縣北橫公路計畫執行超過20年，審計部苗栗縣審計室審核認為縣府未縝密規畫經費來源以及申請補助時程，導致部分路段完工後閒置長達6年以上，決定陳報監察院調查。

苗栗縣政府規畫北橫公路，從永貞路經頭份、雞心壩、斗煥坪、內灣至三灣，全長約11公里，盼能紓解車流並增進頭份、三灣及南庄的觀光發展。苗栗縣審計室主任溫忠元6日指出，部分計畫成果廢棄，釀不經濟支出設計費達1184萬多元，另因主線工程施作次序錯亂，第3標工程完工後形成斷路，閒置路段長達6年以上，認為縣府未盡職責發生效能過低且耗財費時的情況，向監察院陳報調查。

縣府工務處長古明弘對此表示，「是地方的無奈！」北橫計畫依中央生活圈計畫申請，分7個工程標施作，使工時拉長，另因縣府與公路總局對於三灣外環道規畫意見不同，中央最後核定公路總局計畫，爭議期間縣府為節省時間，先執行其他路段才讓人感到次序錯亂，將一併於監委8月底巡察時報告說明清楚

(中時 )