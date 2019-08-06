明華園總團成立滿90年，作為全台少見的藝術家族，一家四代加起來快500人，全家都唱歌仔戲，從事表演工作，近期更是一口氣推出18齣戲，由家族各子團接力上場演出，本周末輪到當家小生孫翠鳳親自指點的明華園總團青年軍，演出經典大戲《真命天子》和新編戲《雲中君》。

孫翠鳳現擔任總團青年軍團長，她表示，明華園總團全心全力傳承，「民間劇團的生活很辛苦，有很多考驗，很感動這群年輕的孩子，願意走進藝術大家族，和我們一起打拼。」

這次總團青年軍參與演出的演員，包括吳米娜、姜琬宜、陳彥名、吳建緯、吳建淵、吳侑庭、陳昭婷、陳昭賢、李郁真等人

此外，明華園總團第三代成員陳子豪所領軍的藝華園戲劇團，也將傳承演出由他父親陳勝發所編寫的戲碼《文曲月痕－包公》，以及由陳勝國所編寫的《神仙孝子》。

陳子豪表示，「《神仙孝子》裡的『沉香』一角，我妹妹小時候有演過，現在換我兒子演，感覺很特別。」陳子豪口中的「妹妹」，就是玄字團的當家小生陳昕宇，陳子豪表示，像這樣一齣戲，可以代代相傳，讓記憶和情感都能傳承下去。

明華園總團青年軍《真命天子》演出日為8月10日、《雲中君》演出日為8月10日，藝華園戲劇團《神仙孝子》演出日為8月24日、《文曲月痕－包公》演出日為8月25日，地點都在台北大稻埕戲苑。

(中時 )