桃園市「黑韓議員」王浩宇母親名下農舍遭檢舉違建，桃園市新聞處證實列為C類違章建築排拆，強調無差別待遇，但桃園違建多達逾6萬件，C類屬最末端，讓爆料的市議員詹江村都直呼：「排心酸，根本拆不到！」

有「村長」之稱的桃園網紅市議員詹江村不滿「黑韓議員」王浩宇，拿「國瑜夜市」的攤販開刀，爆料王家是豪華農舍，還號召「村民」去農舍辦園遊會，桃園市新聞處證實農舍是違法增建，今年接獲檢舉後列為C類違章建築排拆，強調無差別待遇。

但根據營建署統計資料，截至今年5月底，桃園市既存違建共有4萬9379件、新違建有1萬3554件，總計6萬3933件，而桃園違建分為A類優先拆除、B類影響公安、C類一般案件，尤以施工中的新違建、以及農地大型工廠優先拆除，其他則依序排拆，王家違建被排在最後面。

「排拆是騙人的！」詹江村直斥，當民代以來，看盡上萬件排拆，光新違建就拆不完，王家違建根本拆不到，詹直言，雖然不是即報即拆，但農業局接獲檢舉，應該開罰6萬至30萬，且得連續罰，否則就是特權，要市府和王浩宇「踹共」。

(中時 )