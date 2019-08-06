苗栗縣議會第19屆第3、4次臨時會6日開幕，苗栗縣審計室簡報指出，苗栗縣總決算審核情況，去年度決算賸餘11億7500萬元。而苗栗縣近6年累計償還債務19億1953萬餘元，截至2018年底，公共債務加上自償性債務，整體債務近5億元。

苗栗縣審計室主任溫忠元說明，苗栗縣總預算執行結果，經常收入為229億5896萬餘元、經常支出為171億9465萬餘元，相抵賸餘57億6431萬餘元；資本收入6513萬餘元、資本支出46億5390萬餘元，相抵短絀45億8876萬餘元，但就整體收支而言，縣府尚有賸餘11億7554萬餘元。

苗栗縣長徐耀昌強調，將持續努力改善財政，繼續開源節流充分使用人民納稅錢，並用撙節經費以小搏大，向中央爭取前瞻建設經費，透過建設讓縣民更幸福有感。

此外，溫忠元表示，苗栗縣近6年度公共債務已逐年減少但金額仍鉅，加上自償性債務，整體負擔達492億6874萬餘元。縣府財政處資料指出，104年度未滿一年與一年以上未償債務餘額，加上自償性債務共計508億2298萬元，至107年度的492億餘元債務減少15億5000餘元。審計室認為縣府自109年度起每年應償還4至7億元不等。

(中時 )