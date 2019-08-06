科特．坎貝爾在智庫的研討會上發表美中關係未來發展論述

美中貿易戰不僅沒有結束徵兆，反而升級至令人擔憂的地步。同時，美中在其他敏感區域：香港、台灣、新疆和南海等問題上也出現了越來越大的分歧。美中關係未來將走向何方？一位前美國高級外交官員建議，對中共的「接觸」與「遏制」政策既然都已失敗，美國和中共應該學習如何在西太平洋共存。不過，台灣和南海可能是共存關係的重大挑戰，任何軍事挑釁或誤判都可能引發大規模軍事衝突，造成破壞性後果。

曾在歐巴馬政府內建構「重返亞洲」政策並負責東亞事務的助理國務卿柯特．坎貝爾(Kurt Campbell)最近在《外交事務》雜誌發表文章說，雙方未來都應體認到彼此間存在的分歧，並做好準備把對方當成主要大國來發展共存關係。

《美國之音》引述這篇題為《不帶來災難的競爭：美國應該如何挑戰中國並與中國並存》的文章說，美國必須承認華盛頓不能決定北京的長期發展方向，不應以對中共發展方向的假設做為戰略轉移的基礎，應該要建立一種不論中共如何轉變都可以長期維持的戰略。

坎貝爾解釋說，與中共進行新冷戰是不可行的。中共與前蘇聯不同，它在經濟上更強大、外交上更複雜、在意識形態上比蘇聯更靈活，中國大陸與世界緊密融合，與美國經濟也交織在一起。美國對蘇聯的遏制戰略戰略是基於蘇聯會在自身壓力下崩潰的預測，但這種預測並不適用於中國大陸。儘管中國大陸面臨人口、經濟和環境方面的挑戰，但中共已表現出非凡的適應能力，而且數位科技的發展使其威權主義的組織與行動更為有效。因此即使中共會崩潰，也是由其內部力量驅動而非美國施加壓力的結果。

坎貝爾認為，中共雖然是比蘇聯更強大的競爭對手，卻也是美國重要合作夥伴。因此美國應發展與中國大陸在西太平洋的共存關係，但目前印太地區4個潛在的熱點：南海、東海、台灣海峽和朝鮮半島的緊張局勢正在加劇，美中都投入了進攻能力，華盛頓擔心中共試圖將美國軍隊趕出西太平洋，北京擔心美國正在試圖將其排除在外。

美國必須接受在亞太地區的軍事主導地位難以恢復的現實，北京亦不得不接受美國將繼續作為該地區有重要軍事存在的國家。但是，這其中特別是台灣峽和南海的磨擦將這種共存關係構成嚴重挑戰。任何一種軍事挑釁行為或誤解都可能輕易引發戰火，造成破壞性後果。

文章說，在台灣問題上，不單方面改變現狀的可能是最好的戰略；在南海問題上，北京應該認識到對航行自由的威脅會對中國大陸經濟產生破壞性後果。雙方應該為這種可能的意外磨擦造成的危機建立管理機制。過去美蘇之間有類似機制，但美中之間卻付之闕如。這一領域的有效戰略需要降低無意衝突的風險，還需要阻止故意衝突，不允許北京利用武力威脅在領土爭端中追求既成事實。

坎貝爾說，在意識形態領域，美國應該專注提升民主價值觀，而不是反中共。雖然美中關係變得更具競爭力，但是雙方在很多跨國問題上的合作也非常必要。這種合作不是哪一方讓步，在未來的合作中，美國應該避免一味地追求合作，使其變成中共討價還價的籌碼。因為在面對中共時，競爭可能反而會換取北京的更有效的合作。

(中時電子報)