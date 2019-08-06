紙風車本周末台中停演風波，引發各界譁然，台中市府為了釋出誠意，由文化局長張大春代表，今（6）日北上拜訪紙風車，執行長李永豐表示，他感謝並接受台中市府道歉，但為了維護藝術工作者的尊嚴，「演出還是取消，我不是一個在要糖吃的孩子。」

李永豐表示，「目前還需要時間療傷止痛，不願熱臉貼冷屁股，人還是有尊嚴在，我要尊重自己的感受。」李永豐解釋，他所感受到的羞辱，其實不是要不要付租金、也不是要指揮交通，或是要清馬桶，「而是將公益演出的表演藝術團體當成『廠商』，這才是我過不去的關。」

他給台中市府建議，「未來有關藝術下鄉工程，若比照過去胡志強、林佳龍擔任市長時期的作法，行政單位能掛名協辦、地方政府還歡迎紙風車的話，我們可以再去。」

李永豐表示，他確實有個人政治立場，「但請批評的朋友到現場看戲、看孩子，政治沒那麼偉大，我絕不中立，我一生努力都向著孩子。」

李永豐說，有人對他貼上「政治附隨組織」標籤，那是太看得起他，「我真正的夢想，不是服務政治，而是不管所有顏色的政治都來服務我，最終得利的，是我們所愛、甚至虧欠的台灣孩子。我還希望未來台灣選舉場都不要辦造勢大會，改讓孩子看大型演出，如果不想找紙風車，可多找其他表演團體，政治不就是在為這群沒有票的孩子們拼未來嗎？」

李永豐表示，13年來下鄉演出給孩子看，不只是公益演出，更是「共益」演出，「學校、公所合作努力一起完成，13年經歷過大大小小選舉，也從來沒發生這次在台中所遇到的情況，從行政上的不合作到刁難，已讓這樣的藝術工程執行遇到困難，讓原本為孩子而攜手合作的可能沒有了。」

副執行長張敏宜表示，這次的事件，紙風車不是為了爭那兩場，而是希望有更友善的環境，讓所有團隊和公務員，都不要再被刁難，讓所有想做事的人，都可以實踐理想，不再因為不明原因被指責，也希望各界別再苛責基層公務員和校方。目前取消的兩場台中場次，預計更換其他縣市舉行。

(中時 )