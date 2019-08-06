8月份麗寶休息站活動滿滿，小小警察、消防還有小小國軍，活動完全免費。（陳淑娥攝）

麗寶樂園度假區8月周末，將與多個單位合作規劃系列體驗活動，分別有小小消防員、小小國軍、小小警察依序在麗寶休息站登場，現場更有霹靂小組、警犬、消防搜救犬等隊伍出席，活動完全免費，千萬不要錯過。

麗寶樂園度假區與台中市府消防局第五救災救護大隊合作，1日推出小小消防員體驗，當天兩梯次已被秒殺報名完畢，小朋友將體驗穿上消防衣、拋水帶、射水柱、繩索吊掛、火場逃生等闖關項目。

陸軍第十軍團將於17、18日舉辦小小國軍活動，不需事先報名即可參加，現場有通信裝備體驗、射弓箭闖關、特戰6人小組項目，小朋友也可以穿上陸、海、空各軍種制服與裝備，體驗一日小國軍。

台中市府警察局則在24、25日舉辦一日小小警察活動，適逢警察制服全面換新，這次難得提供全新版本制服的縮小版供試穿，現場還會有全副武裝荷槍的霹靂小組到場，也有警用重機、兒童哈雷警車等可以讓小朋友便裝拍照，還有最萌的台中市警犬隊也會來到活動現場。

麗寶樂園度假區表示，11日的消防體驗營，還有救災英雄鐵雄與腿腿兩隻搜救犬明星到場與大家見面，當天憑活動結業證書或現役消防員本人持相關證件，即可至休息站指定店家享優惠。

(中時 )