快煮麵市場進入戰國時期，看準了現代「剪刀經濟」的市場潛力，阿舍乾麵今年七夕推出全新「老饕半筋半肉牛肉麵」，單份售價250元。目標鎖定年輕小家庭及白領上班族群，限量3000份。此外，這次阿舍食堂也首度與台灣葡萄酒線上品牌「加佳酒」合作，讓牛肉麵不只是牛肉麵，可利用紅酒打造出優雅的餐酒搭配法。阿舍食堂官網「半筋半肉雙料組」組合特價379元。
阿舍食堂表示，本次牛肉麵新品選用油脂豐富的牛肋與牛筋部位，搭配來自法國波爾多左岸地區的紅酒，微辣的牛肉湯頭，能與葡萄果香營造出絕妙共鳴感，讓台灣牛肉麵也可以很法式。
阿舍食堂近來玩味聯名商機，上一季與「調飲廚房」ROOM by Le Kief跨界合作，顛覆對於乾拌麵的想像，而這次再出擊與紅酒品牌聯名，今年第四季預計再推出獨家品牌聯名款，鎖定品牌聯手的加乘力。
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(中時 )
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