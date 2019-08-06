謝忻與已婚的阿翔鬧出婚外情後形象全毀，她曾被報導自曝會被「鯉魚精」附身傳達神明旨意，她與同門師妹張文綺和曹雅雯3月31日隨台南新港東的湄壽宮，前往大甲鎮瀾宮進香，分別被鯉魚精、太子與七仙女附身起乩護駕的照片，日前也被曝光。張文綺6日錄製華視《天才衝衝衝》，坦言之前因身體有靈異體質，在有緣人的引薦下成為該宮廟信徒已兩年，今年是她首次參加四年一次的遶境活動，她為此不僅禁房事，還淨身吃素3個月。

張文綺錄製《天才衝衝衝》。（華視）

張文綺表示，剛出道時經紀公司就知道她的體質靈敏一點，公司在這塊滿保護她的，因為與謝忻是同門師姐妹，有工作往來也有私交，聊到兩人都信仰一樣，後來知道有遶境大事，所以相約一起參與，一切都是緣分，兩人也確實因為宗教信仰感情更好、常密集聯絡

她表示，以前身體常被磁場干擾覺得頭暈不舒服，成為該宮廟信徒後，整個人變得平靜、可以好好工作，原本愛玩的性情也轉變，與家人感情也變親密，家人都樂見這個重視孝道的宗教信仰帶給她的改變。

這回因遶境活動必須禁房事、吃素3個月，張文綺說，之前曾被神明禁吃肉一個月，期間吃了一碗加了肉鬆的粥，她已經把肉鬆挑掉，沒想到粥才剛吃一口下肚，全都吐出來。原本無肉不歡的她，只要被神明要求吃素淨身，她再也不敢破戒偷吃豬肉。

相較於謝忻、曹雅雯分別被鯉魚精、七仙女附身，張文綺當時曝光的照片，口中含著棒棒糖，被猜可能是太子附身。張文綺坦言自己跟太子有緣，久而久之，她的個性、習性也變得較像小朋友一樣可愛活潑，「因為太子就是這樣的個性！」雖然被拍到的樣子不太好看，但她說一直都知道會這樣，「每個神明下來的樣子都不一樣，我也很頭痛，但沒關係，就尊重祂們！」

(中時 )