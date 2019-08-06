檢調偵辦國安私菸案，連日勘查扣的華航檔案後，今天再度以證人身分約談7名華航員工，查證華航在這次總統蔡英文「自由民主之旅」專機任務，聯繫國安特勤人員訂購免稅菸過程，訊後均請回。

檢調偵辦本案，至今天為止，已陸續約談國安局、華航、關務署共計131人次。

檢調為釐清國安特勤訂運免稅菸流程及金流，連日來不斷傳訊相關承辦人釐清疑點。據悉，7名華航員工證稱，這次國安特勤團購免稅菸，經外交部轉華航空品處下訂，總統府侍衛室承辦少校吳宗憲彙整團購訂單後，電郵至空品處行政聯繫窗口確認。

據指出，檢調上月底搜索華航總部時，已查扣公關室、空品處大批檔案。

檢調調查，外交部6月5日去文總統府侍衛室，蔡總統啟程前1週，外交部還聯繫華航及侍衛室人員召開專機跨單位協調會。吳宗憲、華航人員都出席會議。

據了解，吳宗憲因華航提供的預訂單上註明聯繫空品處，吳宗憲遂寄電郵向空品處組長黃川禎預訂9200條菸，另透過公關室聯繫空品處追加訂單，並於專機返國時利用機邊交貨簽收，運走菸品。

(中時 )