史上金額最大開發案「台北雙子星」最優申請人「南海團隊」香港商南海發展公司、馬來西亞商馬頓公司，遭經濟部投審會駁回申請，因北市捷運局要求南海30天內以專案公司完成簽約，否則將喪失資格，南海團隊為此訴請定暫時狀態假處分，要求不能廢棄最優申請人資格，和不能重新公開徵求投資人等，台北高等行政法院今(6)日裁定駁回。本案可抗告。

南海團隊聲請假處分內容，包括在本案訴訟確定前，相對人台北市政府和捷運局應准予展延新專案公司的設立期限及簽訂投資契約期限；相對人不得廢棄聲請人南海團隊最優申請人資格、不得由次優申請人遞補簽訂投資契約、不得重新公開徵求投資人，也不能廢棄雙子星開發案。 總投資額逾600億元、6度招標的「台北雙子星」案命運多舛，6月26日投審會以國家安全為由駁回南海團隊投資申請案後，今年7月10日南海獲北市府捷運局公文，通知申請展延簽約已到期，要求30日內須簽約，逾期喪失最優申請人資格。

南海團隊為此曾聲請假處分，請北高行命北市府、北市捷運局在本案判決確定前，應展延南海團隊在雙子星開發案中設立新專案公司的期限，且不得廢棄最優申請人資格、不得核准次優申請人遞補簽訂投資契約或重新公開徵求投資人，更不能廢棄開發案。但上月被裁定駁回。

南海團隊為此又聲請本件假處分，北高行審理認為，南海就其與北市府間本案勝訴可能性釋明尚有不足，且若准許假處分則該開發案須等候當事人間本案訴訟確定，或南海與經濟部間今年7月4日原處分行政爭訟確定，該開發案勢將停滯不前，無法繼續，有損公共利益。

合議庭認為，南海就損害重大或危險急迫的闡明不足，其主張所生損害內容包括：北市府等將損失相當於新台幣139億元的投資回饋；損害該開發案的時程、品質、我國經濟發展、吸引僑外投資、進入國際經濟社會等；南海繳納的5.37億元保證金無法領回；且已投入的人力、時間、成本及該開發案直接、間接效益約3680億元消失殆盡等等。

各項主張或因未提出任何得供本院即時調查的證據，以資釋明，難以盡信；或純屬財產上損失，依一般社會通念，非不能以金錢賠償或回復；或屬北市府本其職權所應自行審酌、評估者，無涉南海等2公司權益受損，都難認屬重大的損害或急迫的危險。不符聲請假處分要件，今日裁定駁回。

(中時 )