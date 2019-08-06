麻豆分局轄內47間宮廟寺院聯合捐贈520組「路口光明燈」給麻豆分局，6日下午於麻豆分局舉辦捐贈儀式。（劉秀芬攝）

麻豆分局轄內47間宮廟寺院聯合捐贈520組「路口光明燈」給麻豆分局，6日下午於麻豆分局舉辦捐贈儀式。（劉秀芬攝）

麻豆分局轄內47間宮廟寺院聯合捐贈520組「路口光明燈」給麻豆分局，這些太陽能爆閃燈將設置在各易肇事、燈光昏暗及大轉彎路段，提醒用路人注意減速慢行。（劉秀芬攝）

麻豆警友會辦事處捐贈30個防護型圓盾給台南市警察局麻豆分局。（劉秀芬攝）

台南市警察局麻豆分局轄內47間宮廟寺院聯合捐贈520組「路口光明燈」，6日下午於麻豆分局舉辦捐贈儀式，台南市新任警察局長周幼偉親自頒發感謝狀，這些太陽能爆閃燈將設置在各易肇事、燈光昏暗及大轉彎路段，提醒用路人注意減速慢行。

麻豆分局局長楊慶裕表示，根據分析，轄區交通事故以產業道路最多，事故地點以不明顯路口為重要因素，除了持續加強交通執法與宣導交通安全外，同時在易肇事路口增設「路口光明燈」以發揮警示功能，希望達到照亮路口減少交通事故的目的。

楊慶裕說，當初發起「你捐燈、我裝燈、交通安全亮起來」活動，是受宮廟信徒至廟裡點光明燈所啟發，若能由宮廟捐燈，不但照亮路口，更有神明加持，保佑民眾行車安全，每盞燈成本1200元，若能因此降低交通事故，減少車禍發生，造福鄉里、功德無量。

捐燈活動發起後，各宮廟寺院回應熱烈，數量超乎預期，楊慶裕表示，此次活動優先開放熱心宮廟自主參加捐贈，每間不捐多，心意最重要，最後決定募捐520組，寓意宮廟愛信徒、信徒愛宮廟，讓民眾在夜間行車時「與神同行」，降低車禍發生，減少生命、財產損失，讓用路人更有安全感。

此外，為防處街頭聚眾滋事暴力事件，維護執法員警及民眾安全，麻豆警友會辦事處特別捐贈30個防護型圓盾，提升第一線同仁面對暴力案件的防禦能力，讓警察以鋼鐵意志勇敢執法，達到維護治安、守護百姓的目的。

(中時 )